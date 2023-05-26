Полігон твердих побутових відходів Миколаєва можна буде використовувати для захоронення сміття ще максимум чотири роки, до кінця 2026 року.

Про це повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Миколаєва Ігор Набатов під час засідання депутатської комісії міської ради з питань законності та етики, - пишуть «НикВести».

Під час розгляду питання щодо внесення змін до плану підготовки регуляторних актів Миколаївської міської ради було озвучено про наміри розробити та ухвалити у 2023 році порядкок функціонування комплексу сортування ТПВ продуктивністю 160 тисяч тонн на рік. За словами чиновника, цей проект рішення вже фактично розроблений і знаходиться на стадії обговорення.

Він потрібен для того, щоб забезпечити функціонування на території біля діючого міського звалища сортувальної лінії.

— Сортувальну лінію, яка забезпечить можливість виконання вимог закону України про відходи або заходу України про управління відходами, який набуває чинності з липня 2023 року, і надасть можливість вперше в Миколаєві почати розвивати такий напрямок, як сортування відходів, - вказав Ігор Набатов.

За його словами, діючий полігон ТПВ Миколаєва фактично вичерпав свої ресурси, тож вже найближчим часом перед містом постане питання щодо будівництва нового полігону. Також міська влада працює в напрямку розвитку сортування відходів задля зменшення об’ємів побутового сміття, яке потрібно захоронювати.

— Більш того, ми знаємо, що на сьогоднішній день наш полігон ТПВ, час його експлуатації фактично сплинув. Але, на щастя, у нас є розроблена документація київським інститутом щодо можливості продовження «життя» полігона ще на чотири роки. Але протягом цих чотирьох років нам конче необхідно вирішити питання побутових відходів у Миколаєві. І тут ми одночасно у двох напрямках працюємо: перше, це сортувальна лінія, яка має забезпечувати сортування відходів, але навіть в рамках сортувальної лінії у нас будуть залишатися так звані «хвости», які також буде необхідно захоронювати. Тому другий напрямок, який ми опрацьовуємо, це створення нового полігону. Це тільки на початковій стадії, але це буде конче необхідно буквально у найближчий час. Тому що продовження «життя» полігону у нас можливо тільки на 4 роки, тобто десь приблизно до грудня 2026 року. Наразі вносяться відповідні зміни до паспорту полігону «Миколаївкомунтрансом», - розказав Ігор Набатов.

Зазначимо, що у 2020 році у коментарі «НикВести» Миколаївський міський голова заявляв про те, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Як відомо, міський полігон ТПВ Миколаєва знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Його ввели в експлуатацію у 1972 році, він був розрахований на 50 років, тобто до 2022 року. Площа звалища — 37,9 гектара. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів м3 відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%, у зв’язку з чим вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Зазначимо, що на території міського полігону діє установка зі збору біогазу з подальшим його переробленням в електроенергію по зеленому тарифу. Будівництво біогазової установки дозволило здійснити дегазацію полігона та покращити рівень його безпеки, обмеживши вплив на довкілля. Завод, що належить компанії «ЛНК», почав свою роботу у 2015 році.

Нагадаємо, у Первомайську на Миколаївщині хочуть за два роки побудувати новий полігон ТПВ.