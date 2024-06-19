Відкриття модульного ЦНАПу у Вознесенську

У Вознесенську планують списати об’єкт незавершеного будівництва Центру надання адміністративних послуг, на який встигли витратити майже 160 тисяч гривень.

Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Вознесенської міської ради.

В документі вказано, що у зв’язку з повномасштабним вторгненням, через відсутність коштів в державному та місцевому бюджетах було призупинено будівництво соціального офісу «Мультицентр.ЦНАП.Дія» за адресою вулиця Центральна, 17 у Вознесенську.

Крім того, за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, у Вознесенську було облаштовано модульну будівлю ЦНАП безкоштовно.

«Завдяки чому, відпала потреба в реалізації дороговартісносного вищезазначеного проекту», — додали у міськраді.

Тому виникла необхідність у наданні дозволу на списання з балансу Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради витрат за виконані робити незавершеного будівництва в сумі 159 тисяч 686 гривень 90 копійок.

Відповідний проєкт рішення розглянуть депутати на сесії Вознесенської міської ради.

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що у січні 2024 року у Вознесенську відкрили Офіс відновлення та розвитку, який надаватиме підтримку у відновленні та розвитку громади.