Будівництво фортифікацій, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області додатково виділено 238 мільйонів гривень. Ці кошти були раніше виділені з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Рівненській обласним військовим адміністраціям.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, як передає «НикВести».

Посадовець зазначив, що мова йде про перерозподіл 238 мільйонів 28,5 тисяч гривень, які раніше були виділені з резервного фонду держбюджету на потреби Миколаївської та Рівненської обласних військових адміністрацій.

Завдяки цим коштам Харківська обласна військова адміністрація має збудувати військові інженерно-технічні й фортифікаційні споруди, фортифікаційно обладнати оборонні рубежі та облаштувати систему невибухових загороджень у області.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.

За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.

За інформацією Віталія Кіма Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд.