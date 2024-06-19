На будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області додатково виділено 238 мільйонів гривень. Ці кошти були раніше виділені з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Рівненській обласним військовим адміністраціям.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, як передає «НикВести».
Посадовець зазначив, що мова йде про перерозподіл 238 мільйонів 28,5 тисяч гривень, які раніше були виділені з резервного фонду держбюджету на потреби Миколаївської та Рівненської обласних військових адміністрацій.
Завдяки цим коштам Харківська обласна військова адміністрація має збудувати військові інженерно-технічні й фортифікаційні споруди, фортифікаційно обладнати оборонні рубежі та облаштувати систему невибухових загороджень у області.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.
За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.
За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.
За інформацією Віталія Кіма Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд.
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На будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області додатково виділено 238 мільйонів гривень. Ці кошти були раніше виділені з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Рівненській обласним військовим адміністраціям.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, як передає «НикВести».
Посадовець зазначив, що мова йде про перерозподіл 238 мільйонів 28,5 тисяч гривень, які раніше були виділені з резервного фонду держбюджету на потреби Миколаївської та Рівненської обласних військових адміністрацій.
Завдяки цим коштам Харківська обласна військова адміністрація має збудувати військові інженерно-технічні й фортифікаційні споруди, фортифікаційно обладнати оборонні рубежі та облаштувати систему невибухових загороджень у області.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.
За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.
За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.
За інформацією Віталія Кіма Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд.