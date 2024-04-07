Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» хоче цьогоріч запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.

Про це розповів директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час брифінгу.

— В цьому році ми плануємо перейти на двоставковий тариф. Двоставковий тариф складається з двох частин. Перша частина – це умовно постійні витрати, які несе підприємство по зарплатах, податках, підготовці до опалювального сезону, ремонті та іншому. А друга частина – це паливна частина, туди входить плата за енергоносії. Такі, як: вода, газ, електроенергія. Перший платіж буде розбито на 12 місяців, — розповів Микола Логвінов.

Тобто люди будуть сплачувати щомісячно постійну частину, а зимою у додаток — паливну.

— І тоді люди, якщо вони будуть проходити процес термомодернізації, відчують в платіжках ефект від цього процесу. Більше за все 65% — це газ в тарифі. І ми, грубо кажучи, є посередниками, який зібрав гроші від населення за тепло і передав більшу частину грошей на «Нафтогаз України» за газ. Ми в цьому не зацікавлені. Ми зацікавлені, щоб люди отримували якісну послугу та платили менше, — додав директор КП.

При цьому Микола Логвінов виступає за те, щоб був економічно обґрунтований, а миколаївці робили термомодернізацію житла.

— Тому що на сьогодні до сих пір ми політично і законодавчо стримуємо тариф. Тариф на сьогодні економічно обґрунтований – 2943 гривні. А ми виставляємо людям ціну у 1999 гривень за гігакалорію. Різницю в тарифах нам обіцяє компенсувати держава. Але на сьогодні держава нам винна 565 мільйонів гривень. І вони до нас не заходять. Ми за газ винні 450-480 мільйонів гривень. Ми за газ винні менше грошей, чим винна нам держава за різницю в тарифах. І ця ситуація накопичується. Це не може так бути. Тому ми будемо робити в цьому році все, щоб перейти на двоставковий тариф. І мотивувати людей займатися термомодернізацією, — сказав він.

Микола Логвінов додав, що останнього опалювального сезону витрати тепла у місті збільшились на 10%. Підприємство дійшло висновку, що люди припинили економити.

Раніше повідомлялося, що керівник комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. Посадовець торік придбав Toyota Land Cruiser Prado вартістю 1,7 мільйона гривень. За 2023 рік на посаді керівника комунального підприємства Микола Логвінов заробив 1 мільйон 436 тисяч 910 гривень — в середньому на місяць це 119 тисяч 742 гривні.