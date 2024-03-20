Пентагон запустив інтернет-сайт, на якому можна відстежувати американську зброю та обладнання, яке надається Україні.

Про це повідомляє The Hill.

Новий вебсайт запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку, з'явився в той час, коли республіканці в Конгресі почали затримувати нове фінансування для України і ставити під сумнів належний облік зброї, що постачається в країну.

У заяві головного інспектора Пентагону вказується, що вебсайт надає ресурси та інформацію про діяльність понад 20 наглядових відомств США, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

Головна сторінка сайту, скриншот

Також на вебсайті розміщена контактна інформація, за допомогою якої можна повідомити про будь-які випадки шахрайства, розтрати або недоцільного використання наданої допомоги Україні.

«Вебсайт є зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні», — заявив заступник генерального інспектора Пентагону Роберт Сторч.

Вебсайт має вітальну сторінку з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також вступну інформацію про війну в Україні та підтримку з боку США.

Діана Шоу, виконувачка обов'язків генерального інспектора Державного департаменту США, заявила, що «нагляд за Україною є нашим пріоритетом номер один», привітавши новий вебсайт як новий інструмент, «який допоможе інформувати американських платників податків».

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

За інформацією журналіста Politico Лару Селігман до нового пакету допомоги ввійшли:

перехоплюючі зенітні ракети;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;

105-мм артилерійські снаряди;

84 протитанкові комплекси.

Зазначимо, що Сполучені Штати перерахують майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів до Естонії на користь України.

Нагадаємо, Миколаїв отримав від агентства США з міжнародного розвитку (USAID) техніку для ремонту доріг.