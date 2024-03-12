США анонсували військову допомогу Україні. Фото:REUTERS / Peter Nicholls

Сполучені Штати Америки передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє «Європейська правда».

Це перший у 2024 році пакет, який передається на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

— Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги Україні зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів, — сказав Джейк Салліван.

За інформацією журналіста Politico Лару Селігман до нового пакету допомоги ввійшли:

перехоплюючі зенітні ракети;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;

105-мм артилерійські снаряди;

84 протитанкові комплекси.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати перерахують майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів до Естонії на користь України.