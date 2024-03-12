Сполучені Штати Америки передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.
Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє «Європейська правда».
Це перший у 2024 році пакет, який передається на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.
— Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги Україні зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів, — сказав Джейк Салліван.
За інформацією журналіста Politico Лару Селігман до нового пакету допомоги ввійшли:
Раніше стало відомо, що Сполучені Штати перерахують майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів до Естонії на користь України.
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Сполучені Штати Америки передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.
Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє «Європейська правда».
Це перший у 2024 році пакет, який передається на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.
— Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги Україні зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів, — сказав Джейк Салліван.
За інформацією журналіста Politico Лару Селігман до нового пакету допомоги ввійшли:
Раніше стало відомо, що Сполучені Штати перерахують майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів до Естонії на користь України.