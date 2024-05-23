У голови Чорноморської громади на Миколаївщині Андрія Дмитренка проводять обшуки. Понад 200 мешканців ОТГ зібралися біля сільської ради, де за їхніми словами утримують посадовця.

Про це «НикВести» повідомили жителі громади.

Водночас Андрій Дмитренко на своїй сторінці у Facebook опублікував допис у якому заявив, що правоохоронні органи нібито незаконно утримують його та ще двох співробітників в адміністративній будівлі більше доби. Про причини обшуків та утримання посадовець не повідомляє.

Скриншот зі сторінки голови Чорноморської громади Андрія Дмитренко

Місцеві мешканці оточили адміністративну будівлю, тому що вважають обшуки у голови громади незаконними і таким чином хочуть підтримати посадовця.

Фото надали місцеві мешканці, які зібралися біля сільської ради у Чорноморці Фото надали місцеві мешканці, які зібралися біля сільської ради у Чорноморці Фото надали місцеві мешканці, які зібралися біля сільської ради у Чорноморці

У прес-службі поліції Миколаївської області «НикВести» підтвердили, що на місці проводять слідчі дії за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. За даними правоохоронців, справа стосується незаконного укладання головою громади державних підрядів поза системою публічних закупівель ProZorro. Сума збитків уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці відкрили провадження відносно міського голови Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення.