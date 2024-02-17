США передадуть через Естонію конфісковані російські активи. Фото:REUTERS / Peter Nicholls

Сполучені Штати перерахують майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів до Естонії на користь України.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Зазначається, що кошти конфіскували у межах справи про незаконну мережу закупівель. Так, до РФ намагалися імпортувати шліфувальну машину американського виробництва для використання в секторах оборони та розповсюдження ядерної зброї.

14 лютого громадянин Латвії, один із підозрюваних у справі, вже визнав себе винним у порушенні експортних законів і правил США.

Наразі конфісковані кошти не можуть напряму перевести в Україну, тому їх перераховують до Естонії. Країна використає гроші для проєкту з прискорення оцінки збитків і ремонту української енергосистеми.

«Цей крок до справедливості та відновлення прокладає новий шлях у боротьбі з безперервною жорстокістю Росії. Міністерство юстиції продовжуватиме шукати креативні рішення, щоб український народ міг. відбудовуватися», — наголосила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

Відомо, що це перша передача коштів від Сполучених Штатів іноземному союзнику на користь України. Загалом США уже вдруге надали Україні конфісковані російські активи, першого разу сума сягнула 5,4 мільйона доларів.

Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта, «гауляйтера» області Володимира Сальдо.

Раніше суд конфіскував у Володимира Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».