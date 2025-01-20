NYT про можливе перемир'я між Україною та Росією: схоже на Корейську війну

Дональд Трамп. Фото: The New York Times

Угода про перемир'я між Україною та Росією може передбачати, що ворог залишиться на захоплених територіях. Водночас питання про гарантії безпеки для нашої країни залишається відкритим.

Так видання The New York Times спрогнозувало, який вигляд може мати перемир'я між Україною та Росією.

За інформацією джерел, більшість представників адміністрацій Джо Байдена і Трампа визнають, що Росія, ймовірно, збереже свої війська на 20% окупованої території України. Це може бути схоже на перемир'я, яке зупинило, але не завершило Корейську війну у 1953 році.

Найбільш складна частина будь-якої угоди стосується безпеки. Потрібно визначити, хто може гарантувати, що президент Росії Володимир Путін не використає припинення бойових дій для переозброєння та нової хвилі агресії, навчивши нові сили і зробивши висновки з помилок останніх років.

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Зокрема, радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван стверджує, що команда Джо Байдена провела останній рік, «створюючи архітектуру» для гарантування цієї безпеки.

NYT пише, що припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, які, найімовірніше, очолять британські, німецькі та французькі війська. За словами двох високопоставлених чиновників Джо Байдена, ключовим моментом буде те, чи захоче Дональд Трамп зберегти за Сполученими Штатами їхню центральну роль, що полягає в наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні наносити удари по російській території в безпосередній близькості від кордону з Україною.

Також видання пише, що Росіяни, зі свого боку, хочуть набагато більшої угоди — такої, за якої Сполучені Штати виведуть свої озброєння і війська з Європи. І в цьому питанні Трамп зберігає мовчання.

Раніше американський політолог, дипломат і професор Стенфордського університету, а також колишній посол США у Росії Майкл Макфол висловив думку, що будь-які умови, які вимагає новообраний Президент США Дональд Трамп від України, є капітуляцією, а не угодою. Якби Володимир Зеленський погодився на це, то українські військові відразу ж влаштували би держпереворот.

Також Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна відмовляється від гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в НАТО.

Президент Володимир Зеленський припускає, що у разі вступу України до НАТО 5 стаття про колективну безпеку поширюватиметься не на всю територію. Але запрошення «частинами» бути не може.