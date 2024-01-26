Миколаїв отримав від агентства США з міжнародного розвитку (USAID) техніку для ремонту доріг.
Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.
Зазначається, що важка техніка використовуватиметься у роботі КП ММР «ЕЛУ автодоріг», а також КП ММР «Дирекція єдиного замовника «Пілот»та іншими.
«Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Миколаєву нову техніку для ремонту доріг: два навантажувачі телескопічні й два JCB екскаватори», — йдеться в повідомленні.
Також USAID передало 25 супутникових інтернет-терміналів Starlink, призначених для забезпечення стабільного зв'язку. Вони будуть використовуватися у роботі різних структурних підрозділів Миколаївської міської ради, а також комунальних установ і підприємств.
Нагадаємо, що проєкт USAID «Економічна підтримка України» закупив для потреб компанії «Нібулон» 50 сучасних вагонів-хоперів, кожен із яких може перевозити до 70 тонн зерна.
Раніше повідомлялося, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримало сучасний аварійно-ремонтний автомобіль від агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
До того ж «Миколаївобленерго» отримало автопідйомник від фонду USAID – тепер енергетики зможуть оперативно усувати пошкодження і відновлювати електропостачання.
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Миколаїв отримав від агентства США з міжнародного розвитку (USAID) техніку для ремонту доріг.
Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.
Зазначається, що важка техніка використовуватиметься у роботі КП ММР «ЕЛУ автодоріг», а також КП ММР «Дирекція єдиного замовника «Пілот»та іншими.
«Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Миколаєву нову техніку для ремонту доріг: два навантажувачі телескопічні й два JCB екскаватори», — йдеться в повідомленні.
Також USAID передало 25 супутникових інтернет-терміналів Starlink, призначених для забезпечення стабільного зв'язку. Вони будуть використовуватися у роботі різних структурних підрозділів Миколаївської міської ради, а також комунальних установ і підприємств.
Нагадаємо, що проєкт USAID «Економічна підтримка України» закупив для потреб компанії «Нібулон» 50 сучасних вагонів-хоперів, кожен із яких може перевозити до 70 тонн зерна.
Раніше повідомлялося, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримало сучасний аварійно-ремонтний автомобіль від агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
До того ж «Миколаївобленерго» отримало автопідйомник від фонду USAID – тепер енергетики зможуть оперативно усувати пошкодження і відновлювати електропостачання.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|