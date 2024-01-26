Міжнародні партнери передали Миколаєву нову техніку. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Миколаїв отримав від агентства США з міжнародного розвитку (USAID) техніку для ремонту доріг.

Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.

Миколаїв отримав від USAID техніку для ремонту доріг. Фото:Агенція розвитку Миколаєва

Зазначається, що важка техніка використовуватиметься у роботі КП ММР «ЕЛУ автодоріг», а також КП ММР «Дирекція єдиного замовника «Пілот»та іншими.

«Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Миколаєву нову техніку для ремонту доріг: два навантажувачі телескопічні й два JCB екскаватори», — йдеться в повідомленні.

Також USAID передало 25 супутникових інтернет-терміналів Starlink, призначених для забезпечення стабільного зв'язку. Вони будуть використовуватися у роботі різних структурних підрозділів Миколаївської міської ради, а також комунальних установ і підприємств.

Співпраця з USAID

Нагадаємо, що проєкт USAID «Економічна підтримка України» закупив для потреб компанії «Нібулон» 50 сучасних вагонів-хоперів, кожен із яких може перевозити до 70 тонн зерна.

Раніше повідомлялося, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримало сучасний аварійно-ремонтний автомобіль від агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

До того ж «Миколаївобленерго» отримало автопідйомник від фонду USAID – тепер енергетики зможуть оперативно усувати пошкодження і відновлювати електропостачання.