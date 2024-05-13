Вхід в укриття. Архівне фото НикВести

У підвалі Червонобаштанського ліцею у селі Шевченкове на Миколаївщині планують облаштувати найпростіше укриття. На виконання ремонтних робіт планують витратити 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

Ремонт укриття замовила Вільнозапорізька сільська рада. За 1 мільйон 200 тисяч гривень підрядник повинен виконати демонтаж та загально-будівельні роботи у підвальному приміщенні. Зокрема замовник очікує оновлення стін, їх фарбування та утеплення, оновлення підлоги та монтаж сантехнічних перегородок.

У коментарі «НикВести» начальник відділу освіти Вільнозапорізької сільської ради Вячеслав Мазур сказав, що підвал розрахований на 180 людей. Він зазначив, що укриття будуть використовувати діти з двох навчальних закладів.

— Там будуть учні ліцею, їх там близько 140 людей. Та діти Червонобаштанського закладу дошкільної освіти — їх 27. Вони навчаються поруч, — сказав Вячеслав Мазур.

Приміщення площею близько 190 метрів має три кімнати. Потрапити до укриття можна буде з двох входів

— Ми хочемо привести їх до більш нормального стану. Одна кімната буде ігрова, там буде настільний теніс, шахи, а в двох кімнатах буде дитячий садок. Також плануємо встановити туалети, — додав Вячеслав Мазур .

За його словами, у підвальному приміщенні не потрібно оновлювати системи опалювання, вентиляції та водопровід.

— Система опалення в ідеальному стані, її у минулому році зробили. Під час опалювального сезону у них найтепліше укриття по всій громаді. Вентиляція в ідеальному стані, водопровід також хороший. На рахунок цього роботи не потрібні, — пояснив Вячеслав Мазур.

Підрядник повинен буде облаштувати найпростіше укриття у ліцеї до 31 серпня 2024 року.

Тендер на ProZorro. Скриншот

Ситуація з укриттями в Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по всій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Також нагадаємо, як на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.