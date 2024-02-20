Повернення українських дітей. Фото: Андрій Єрмак.

У вівторок, 20 лютого, Україні вдалось повернути ще одинадцять дітей. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях та в РФ.

Про це повідомляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як зазначає Єрмак, вік повернутих дітей — від 2-х до 16-ти років.

«Виконуємо завдання Президента України — повертаємо депортованих і примусово переміщених дітей. РФ чинить геноцид українців, але ми боремося і повернемо всіх своїх людей», — написав Андрій Єрмак.

Зазначається, що робота з возз’єднання родин відбулася за взаємодії з Уповноваженим ВРУ з прав людини Дмитром Лубінцем у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Також поверненню українських дітей додому сприяла держава Катар.

«Україна дякує партнерам за допомогу!», — додав Андрій Єрмак.

Повернення українських дітей. Фото: Андрій Єрмак.

Повернення українських дітей. Фото: Андрій Єрмак.

Повернення українських дітей. Фото: Андрій Єрмак.

Повернення українських дітей. Фото: Андрій Єрмак.

Нагадаємо, з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.