Літній майданчик ресторану «Веранда». Фото: НикВести

Міська влада Миколаєва дала тиждень власнику ресторану «Веранда» в центрі міста на демонтаж незаконно встановленого літнього майданчика. Про це «НикВести» у відповідь на запит повідомив заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко.

Зазначимо, що про незаконний літній майданчик біля ресторану ще у 2021 році заявляв антикорупційний департамент Миколаївської міської ради. Тоді підприємця змусили демонтувати майданчик. Однак, навесні 2024 року ресторан знову встановив літній майданчик на тому ж місці.

Як повідомили кореспондентці «НикВести» у міськраді, в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міськради немає інформації про те, чи має право власник «Веранди» ставити літній майданчик.

Ділянку, на якій самовільно встановили майданчик оглянули, а з власником ресторану вкотре обговорили незаконність будівництва. Заступник наголосив, що власник ресторану зобов’язався самостійно демонтувати майданчик, або оформити документи, які б дозволяли йому використовувати земельну ділянку. Це він має зробити до 25 червня.

Літній майданчик ресторану «Веранда». Фото: НикВести Літній майданчик ресторану «Веранда». Фото: НикВести

У випадку, якщо власник ресторану відмовиться виконати це, питання направлять на розгляд комісії з питань упорядкування розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.

Відомо, що схожа ситуація була 2021 році. У вересні Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції розмістив пост, у якому повідомив, що частково прибрав літній майданчик «Веранди», а решту конструкції господарі погодилися демонтувати самостійно. Однак, через місяць власник так і не закінчив знесення незаконного літнього майданчика.