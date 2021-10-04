Кафе «Веранда» так и не закончила снос незаконной летней площадки, которую частично демонтировал антикоррупционный департамент Николаевского горсовета.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роман Ильюк.

Как сообщалось, в начале сентября Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции разместил пост, в котором сообщил, что частично убрал летнюю площадку, а оставшуюся конструкцию хозяева согласились демонтировать самостоятельно.

Судя по «свежим» фотографиям, владельцы кафе не только не убрали летник, но и снова установили там мебель и продолжают принимать гостей. Также на площадку приклеили надпись, которая сообщает, что демонтаж ведется.

В августе сообщалось, что Антикоррупционный департамент мэрии Николаева не может демонтировать пристройку Moon cafe, которую суд признал незаконной, поскольку собственник подал на решение апелляцию.

Напомним, руководство кафе «Прохлада» под конец действия разрешительных документов на установку летней площадки, решило застеклить и утеплить его. В мэрии обещают не продлевать договор аренды земли и демонтировать летник, в случае выявления каких-либо нарушений.