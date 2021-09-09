В центре Николаева частично демонтировали летнюю площадку кафе «Веранда».

Об этом сообщается на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета в Telegram.

По словам директора ведомства Андрея Ермолаева, оставшуюся конструкцию хозяева согласились убрать самостоятельно. Он подметил, что история с данным летником тянется еще с прошлого года.

— Еще весной получили акт на демонтаж от комиссии по вопросам упорядочения размещения объектов торговли и сферы услуг на территории города Николаева. Сразу же предупредили предпринимателя-владельца. Но вместо того, чтобы убрать сооружение, он решил тянуть время и подал иск в суд. Пытался обязать исполнительный комитет городского совета предоставить разрешение на заключение договора об установлении сервитута. Позже, через несколько месяцев, сам же и отказался от иска. Также было подано исковое заявление об обеспечении иска. Поскольку никаких прав на земельный участок не было, то в удовлетворении заявления было отказано, — рассказал Андрей Ермолаев.

Не имея на сегодняшний день судебных преград, власти демонтировали часть конструкции в порядке очереди. Директор департамента понадеялся, что предприниматель выполнит обещание убрать объект полностью, а также напомнил, что размещение подобных летников возможно лишь при условии законного владения земельным участком.

В августе сообщалось, что Антикоррупционный департамент мэрии Николаева не может демонтировать пристройку Moon cafe, которую суд признал незаконной, поскольку собственник подал на решение апелляцию.

Напомним, руководство кафе «Прохлада» под конец действия разрешительных документов на установку летней площадки, решило застеклить и утеплить его. В мэрии обещают не продлевать договор аренды земли и демонтировать летник, в случае выявления каких-либо нарушений.