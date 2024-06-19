Миколаївська міська рада, архівне фото «НикВести»

У Миколаївській міській раді запровадили нові правила доступу для представників засобів масової інформації. Тепер журналісти можуть потрапити до будівлі лише за запрошенням посадовців.

Про це у відповідь на запит «НикВести» повідомив перший заступник міського голови Віталій Луков.

Нові правила доступу до Миколаївської міської ради регулюються «Інструкцією з організації охорони та забезпечення пропускного режиму», яка була затверджена розпорядженням міського голови ще 3 лютого 2022 року.

Відповідно до Інструкції, представники всеукраїнських, обласних та міських ЗМІ, включно з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, можуть потрапити до будівлі за списками заходів, які готує організаційний відділ департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

Відповідь виконавчого комітету Миколаївської міськради на інформаційний запит «НикВести» Відповідь виконавчого комітету Миколаївської міськради на інформаційний запит «НикВести»

Пропуск здійснюється за одноразовими електронними перепустками з пред’явленням документів, що посвідчують особу та професійну належність.

Для запису коментарів, інтерв'ю або з інших питань представники ЗМІ допускаються до будівлі у супроводі посадової особи відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови з реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

«Інструкція також визначає умови, за яких громадянам заборонено доступ до адміністративної будівлі. Заборона стосується осіб, щодо яких не здійснено заходів з контролю безпеки або які відмовилися від них, осіб з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, осіб у вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, осіб з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів) та осіб з предметами, переліченими в інструкції», — зазначається в документі.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ.

У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

Нагадаємо, що Миколаївська облрада у 2023 році всупереч регламенту відмовила «НикВести» в присутності на сесії, яка запланована у дистанційному режимі.

Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко заявив, що Миколаївська обласна рада не мала права відмовляти журналістам у доступі до засідання обласної ради, а повинна лише попередити про наявні безпекові ризики.