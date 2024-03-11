Управління ЖКГ Первомайської міської ради замовило послуги з озеленення міста та утримання зелених зон за 1,1 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Цього року планується обслуговувати 57 зелених зон у місті, серед яких квітники, рекреаційні та зелені зони, а також догляд за деревами.
Переможець тендеру має розпушувати та підживлювати ґрунт в клумбах, очищувати зелені зони від опалого листя, гілля і сміття, обрізати квітки одцвілих троянд. Також потрібно вкошувати газони газонокосарками з висотою травостою понад 10 см.
Також підрядник має висадити до кінця року 14 тисяч однолітніх квітів та 205 кущів самшиту.
Наразі триває подання тендерних пропозицій.
На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».
Читайте також матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».
Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».
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Управління ЖКГ Первомайської міської ради замовило послуги з озеленення міста та утримання зелених зон за 1,1 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Цього року планується обслуговувати 57 зелених зон у місті, серед яких квітники, рекреаційні та зелені зони, а також догляд за деревами.
Переможець тендеру має розпушувати та підживлювати ґрунт в клумбах, очищувати зелені зони від опалого листя, гілля і сміття, обрізати квітки одцвілих троянд. Також потрібно вкошувати газони газонокосарками з висотою травостою понад 10 см.
Також підрядник має висадити до кінця року 14 тисяч однолітніх квітів та 205 кущів самшиту.
Наразі триває подання тендерних пропозицій.
На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».
Читайте також матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».
Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».