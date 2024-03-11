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Управління ЖКГ Первомайської міської ради замовило послуги з озеленення міста та утримання зелених зон за 1,1 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Цього року планується обслуговувати 57 зелених зон у місті, серед яких квітники, рекреаційні та зелені зони, а також догляд за деревами.

Скріншоти тендерної документації Скріншоти тендерної документації Скріншоти тендерної документації

Переможець тендеру має розпушувати та підживлювати ґрунт в клумбах, очищувати зелені зони від опалого листя, гілля і сміття, обрізати квітки одцвілих троянд. Також потрібно вкошувати газони газонокосарками з висотою травостою понад 10 см.

Також підрядник має висадити до кінця року 14 тисяч однолітніх квітів та 205 кущів самшиту.

Наразі триває подання тендерних пропозицій.

Зелені насадження у Миколаєві

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».