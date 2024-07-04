Відремонтована дорога у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Брезнегуватська селищна рада Миколаївської області збирається витратити 3,9 мільйонів гривень на ремонт двох доріг. Загальна площа робіт складає 4,5 тисячі метрів квадратних.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Згідно тенедрої документації, мова йде про ремонт доріг по вулиці Армійська від будинку № 62 до будинку № 140 та по вулиці Садова від вулиці Миру до вулиці Дюміна у Березнегуватому.

По Армійській вулиці підрядник повинен зняти старий асфальт, ліквідувати вибоїни та розробити грунт для ручного улаштування вирівнювального шару асфальту товщиною 4 сантиметри. По вулиці Садовій необхідно буде розробити грунт екскаватором, улаштувати вирівнювальний шар з піску та щебеню, а також облаштувати узбіччя. У вартість робіт, зокрема, входить перевезення будівельного сміття.

Загалом на роботи планують витратити 4 мільйона 903 тисячі 894 гривні. Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть після 15 липня.

Тендер на ProZorro. Скриншот

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».

«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.