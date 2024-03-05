У 2023 році на 1 мільйон справжніх банкнот в Україні припадало 2,1 фальшивої. Підробки траплялися переважно серед купюр номіналом 200 та 500 гривень.
Про це свідчать результати моніторингу Національного банку України.
В НБУ повідомили, що рівень підробок банкнот в Україні у 8 разів менший, ніж у Європі. Там на 1 мільйон банкнот припадає 16 фальшивих.
Минулого року найчастіше підробляли банкноти старого зразка, а 93% від усіх вилучених припадали на:
Всі інші вилучені банкноти становили всього 7%. В НБУ зазначили, що висока надійність банкнот номіналом від 100 до тисячі гривень, які банк увів в обіг у 2015-2020 роках.
У 2023 році серед банкнот нового покоління виявили 18% фальшивих, тобто на 1 мільйон купюр було лише 0,4% підробок.
Нагадаємо, восени 2023 року Нацбанк ввів в обіг оновлену банкноту 20 гривень.
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У 2023 році на 1 мільйон справжніх банкнот в Україні припадало 2,1 фальшивої. Підробки траплялися переважно серед купюр номіналом 200 та 500 гривень.
Про це свідчать результати моніторингу Національного банку України.
В НБУ повідомили, що рівень підробок банкнот в Україні у 8 разів менший, ніж у Європі. Там на 1 мільйон банкнот припадає 16 фальшивих.
Минулого року найчастіше підробляли банкноти старого зразка, а 93% від усіх вилучених припадали на:
Всі інші вилучені банкноти становили всього 7%. В НБУ зазначили, що висока надійність банкнот номіналом від 100 до тисячі гривень, які банк увів в обіг у 2015-2020 роках.
У 2023 році серед банкнот нового покоління виявили 18% фальшивих, тобто на 1 мільйон купюр було лише 0,4% підробок.
Нагадаємо, восени 2023 року Нацбанк ввів в обіг оновлену банкноту 20 гривень.