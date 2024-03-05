В НБУ розповіли, які банкноти найчастіше підробляють. Фото з відкритих джерел

У 2023 році на 1 мільйон справжніх банкнот в Україні припадало 2,1 фальшивої. Підробки траплялися переважно серед купюр номіналом 200 та 500 гривень.

Про це свідчать результати моніторингу Національного банку України.

В НБУ повідомили, що рівень підробок банкнот в Україні у 8 разів менший, ніж у Європі. Там на 1 мільйон банкнот припадає 16 фальшивих.

Минулого року найчастіше підробляли банкноти старого зразка, а 93% від усіх вилучених припадали на:

200 гривень — 61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми; 500 гривень — 24% та 41% відповідно; 100 гривень — 8% та 3% відповідно.

Всі інші вилучені банкноти становили всього 7%. В НБУ зазначили, що висока надійність банкнот номіналом від 100 до тисячі гривень, які банк увів в обіг у 2015-2020 роках.

У 2023 році серед банкнот нового покоління виявили 18% фальшивих, тобто на 1 мільйон купюр було лише 0,4% підробок.

Нагадаємо, восени 2023 року Нацбанк ввів в обіг оновлену банкноту 20 гривень.