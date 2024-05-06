Матеріальна допомога ВПО в Миколаєві. Ілюстроване фото.

Директор департаменту праці та соцзахисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко пояснив, які сім'ї ВПО, зареєстровані у місті, зможуть і далі отримувати фінансову допомогу для сплати оренди.

Про це він сказав у ефірі ТРК «МАРТ».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення довідки ВПО отримали 49 тисяч людей. За словами директору департаменту, більша частина з них отримує грошову виплату на проживання, що створює напругу для державного бюджету. Через це кількість людей, які отримують компенсацію, скоротять.

— Компенсація в першу чергу надається найбільш малозабезпеченим сім’ям. Вона вираховується по сумісному доходу членів сім'ї: ми беремо дохід дружини, чоловіка, чи можливо інших дорослих. Сукупний середньомісячний дохід не повинен перевищувати 9 тисяч 444 гривні. Тільки тоді людина має право на грошову компенсацію, — сказав Сергій Василенко.

За його словами, уряд створює умови для того, щоб внутрішньо переміщені особи були працевлаштовані.

— Якщо людина не працевлаштована і ми бачимо, що вона по тим чи іншим критеріям має отримувати виплату, ми нарахуємо цю послугу. Але протягом двох місяців вона повинна працевлаштувалася або стати в чергу у центрі зайнятості. Якщо ні — ми автоматично цю послугу знімемо, — додав Сергій Василенко.

Нагадаємо, що з початку російської агресії внутрішньо переміщеним особам, проживаючим на території Миколаївського району, держава виплатила 1 мільярд 355 тисяч гривень грошової допомоги.