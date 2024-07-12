Ремонт дороги по вулиці Потьомкінська. Фото: КП «Миколаївелектротранс»

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради збирається витратити 8 мільйонів 299 тисяч гривень на ремонт дороги по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про ремонт дороги по вулиці Потьомкінська від вулиці 3 Слобідська до вулиці 1 Воєнна у Миколаєві. Поруч з цією ділянкою знаходиться школа, дитсадок та бібліотека.

Згідно тендерної документації підрядник повинен буде до 29 листопада виконати наступні роботи: зняти старе покриття за допомогою машин для холодного фрезерування, розібрати бруківку, улаштувати підстильний шар з піску та щебню та улаштування асфальтоукладачем вирівнювальний шар. Роботи мають виконувати почергово.

Також у вартість робіт входить корчування семи пнів дерев, встановлення нових люків, облаштування тротуару та перевезення сміття.

Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть після 31 липня.

Тендер на ProZorro. Скриншот. Ділянка, яку планують відремонтувати на карті. Скриншот.

Раніше, директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана розповів, що підприємство планує до 1 вересня завершити ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».