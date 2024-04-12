Тренажерний зал. Ілюстративне фото.

У спортивному комплексу «Зоря» у Миколаєві планують провести капітальний ремонт та реставрацію двох спортивних залів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

На роботи управління капітального будівництва миколаївської міськради планує витратити 6 мільйонів 759 тисяч гривень.

За ці кошти підрядник має виконати у спортивному комплексі демонтажні, монтажні та будівельні роботи. Від виконавця також очікують оновлення системи опалення, вентиляції та електроосвітлення. Він має придбати та встановити пожежну сигналізацію, а також встановили систему озвучування та світлове оповіщення про пожежу.

Ремонт мають виконати до 30 вересня 2024 року. Аукціон по тендеру запланований на 29 квітня.

Нагадаємо, що відремонтувати два зали на першому поверсі спорткомплексу директор Управління капітального будівництва міськради Олексій Савчук пообіцяв у січні 2024 року.

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сенкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.