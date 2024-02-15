Роботи Миколаївської школи концептуальної та арт-фотографії (MYPH). Фтото: ugallery.

Виставку робіт Миколаївської школи концептуальної та арт-фотографії (MYPH) покажуть в столиці Данії.

Про це повідомляється на платформі про сучасне мистецтво Ugallery.

В Копенгагені виставку під назвою «Спільне тіло: Миколаївська молода фотографія» презентують 24 лютого. На ній буде представлено понад вісімдесят робіт засновника школи Сергія Мельниченка та восьми випускників MYPH, а також три слайд-шоу.

Кураторка проектів візуальної культури та сучасного мистецтва Українського дому в Данії Катя Стукалова зазначає, що на фотографіях цієї виставки представлені найрізноманітніші тіла — одні оголені, інші прикриті, а деякі навмисно заховані за одягом, попелом, проекціями чи предметами побуту.

«Доля свободи у світі зараз знаходиться в руках українських воїнів і залежить від кількості безпілотників та іншого обладнання, наданого союзниками України — націями-однодумцями, які поділяють наші цінності та разом з нами відстоюють ідеали людської гідності. Тіло нашого життя — спільне. Тіло нашого страждання — спільне. Наш успіх і наша перемога також будуть спільними. Особливо це стосується таких країн, як Данія — країни, яка не лише лідирує серед інших держав у наданні економічної, військової та гуманітарної допомоги Україні, але й бере участь у відбудові її міст, зокрема Миколаєва», — говорить голова Українського дому в Данії Наталія Попович.

Автори виставки: Сергій Мельниченко, Артем Гумілевський, Ксенія Петровська, Наталі Агризкова, Вероніка Моль, Савка, Ірина Кабиш, Лі Білецька, Анастасія Дехтярук.

«Для нас надзвичайно важливо привезти цю виставку до Данії, країни, яка постійно демонструє потужну підтримку нашого рідного міста. Миколаїв, місто, де народився MYPH, був місцем, де ми пережили численні виклики та критику, але він також є основою нашої енергії та рішучості. Попри всі випробування, очевидно, що ми рухаємося у правильному напрямку, і можливість представити нашу роботу в Українському домі в Данії є найкращим доказом цього і має для нас велике значення. Ця виставка дозволяє нам не тільки представити миколаївську фотографію, але й показати більш широкий спектр української молодої фотографії», — говорить Сергій Мельниченко, який виступив співкуратором виставки.

Роботи Миколаївської школи концептуальної та арт-фотографії (MYPH). Фтото: ugallery.

Роботи Миколаївської школи концептуальної та арт-фотографії (MYPH). Фтото: ugallery.

Роботи Миколаївської школи концептуальної та арт-фотографії (MYPH). Фтото: ugallery.

Нагадаємо, що у Миколаєві відкрилась виставка витинанок та ляльок «Між чорним та білим» місцевої мисткині Олени Маркитан.

Також нагадаємо, що у середу, 31 січня, в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці свою творчість презентувала миколаївська майстриня Ірина Дарієнко.