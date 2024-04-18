Батьки та діти, які подорожують поїздом на шести маршрутах «Укрзалізниці», зможуть читати книги проєкту «Книга-мандрівка. Міста» про героїчні міста України, зокрема Миколаїв.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
Як відомо, проєкт «Книга-мандрівка. Міста» розповідає про шість незламних прифронтових міст України — про Харків, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Чернігів та Київ — про їх автентичність та палітру унікальності кожного міста. Авторами книжок стали відомі українці — Ірена Карпа та Сергій Жадан.
«Питайте книжку під час подорожі у провідника вашого вагона на поїздах. Прочитали самі? Поверніть книжку провіднику перед закінченням подорожі, дайте шанс іншим теж відкрити для себе історію українських міст», – розповіли в УЗ.
Пасажири залізниці зможуть одними з перших прочитати ці розповіді про українські міста на поїздах, що прямують до міст-героїв книжок:
Нагадаємо, що на початку квітня у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» про історію міста. Також була презентована «Абетку Миколаєва», де до кожної літери алфавіту підібрали визначне місце або слово, що асоціюється з Миколаєвом.
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Батьки та діти, які подорожують поїздом на шести маршрутах «Укрзалізниці», зможуть читати книги проєкту «Книга-мандрівка. Міста» про героїчні міста України, зокрема Миколаїв.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
Як відомо, проєкт «Книга-мандрівка. Міста» розповідає про шість незламних прифронтових міст України — про Харків, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Чернігів та Київ — про їх автентичність та палітру унікальності кожного міста. Авторами книжок стали відомі українці — Ірена Карпа та Сергій Жадан.
«Питайте книжку під час подорожі у провідника вашого вагона на поїздах. Прочитали самі? Поверніть книжку провіднику перед закінченням подорожі, дайте шанс іншим теж відкрити для себе історію українських міст», – розповіли в УЗ.
Пасажири залізниці зможуть одними з перших прочитати ці розповіді про українські міста на поїздах, що прямують до міст-героїв книжок:
Нагадаємо, що на початку квітня у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» про історію міста. Також була презентована «Абетку Миколаєва», де до кожної літери алфавіту підібрали визначне місце або слово, що асоціюється з Миколаєвом.