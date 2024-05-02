У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

Миколаївський академічний художній драматичний театр побував на гастролях у столиці. На початку тижня, 29 і 30 квітня, у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки на локації «Сцена під дахом» пройшла моновистава театру «Проста українська скіфська баба».

Про це повідомила Лара Філін.

Виставу відвідали також тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, голова Держагентства з енергоефективності, ексочільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, театральні критики та культурні діячі столиці. З успішними гастролями у Києві привітав миколаївців голова столичної організації Товариства «Знання» України, театрознавець заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов.

Він вручив директору театру Артему Свистуну і виконавиці ролі Марині Васильєвій (Нікітіній) почесні грамоти Товариства «Знання».

«Кияни сприймали виставу щиро, відверто не ховаючи сліз та емоцій під час перегляду. Шалені оплески, квіти, визнання та тепла київська гостинність стали приємною винагородою миколаївцям за чудові зустрічі зі столичною театральною публікою», — зазначила Лара Філін.

Моновистава «Проста українська скіфська баба» за романом Тамари Горіха Зерня є наразі «родзинкою» репертуару Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Постановка, створена восени 2022 року під час ворожих обстрілів міста на сцені в укритті, розповідає про жінку-патріотку, яка в окупованому Донецьку знайшла в собі сили піднятися на боротьбу проти російського агресора. Героїня є уособленням незламності українського народу.

Ініціатором постановки та режисером виступив директор-художній керівник театру заслужений діяч мистецтв України Артем Свистун. Роль жінки-героїні виконує провідна артистка театру Марина Васильєва (Нікітіна). Як зазначається, виставу вже було презентовано у різних куточках України, колектив постановників та артистка-виконавиця отримали низку нагород на міжнародних та всеукраїнських фестивалях.

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

У Києві пройшла вистава миколаївського театру «Проста українська скіфська баба». Фото надані театром

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