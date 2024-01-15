У польському МЗС закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн в інтерв'ю Rzeczpospolita.

«Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти», — сказав Анджей Шейн.

Він додав, що польське суспільство має бути до цього готовим.

Нагадаємо, нещодавно Польща видворила низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.

Раніше Польща закрила свій найбільший центр прийому українських біженців, розташований у Надаржині приблизно за 30 кілометрів від Варшави.