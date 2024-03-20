Снаряди. Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

У Міністерстві оборони Чехії очікують, що перші партії артилерійських снарядів, закуплених для України, прибудуть не пізніше червня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Чехії.

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів була однією з головних тем засідання Контактної групи з оборони України, що відбулося у вівторок на військовій базі Рамштайн.

За словами міністра оборони Яни Чернової, боєприпаси, в рамках чеської ініціативи, мають прибути до України вчасно, щоб допомогти українцям захиститися від очікуваного літнього наступу РФ.

Як розповіли у відомстві, нині чеська допомога Україні в галузі артилерійських боєприпасів спирається на довгострокове двостороннє співробітництво з Данією та Нідерландами та пряму співпрацю з Україною. Для України це означає постачання кількох сотень тисяч одиниць боєприпасів радянського калібру.

Ще одна складова — це чеська ініціатива із забезпечення головним чином України артилерійськими боєприпасами калібру 155 мм або радянських боєприпасів калібру 152 мм. Спільний проєкт було підписано з Німеччиною. У ньому міститься близько 180 тисяч одиниць боєприпасів, які мають бути поставлені до України до кінця року. Вказується, що перші поставки мають надійти не пізніше червня.

— Українські солдати потребують боєприпасів у великих кількостях. Ми знайшли ресурси, але нам потрібно ще більше обіцяних грошей, — зазначила міністерка.

Із чеською ініціативою співпрацюють ще понад 15 країн. Крім того, на зустрічі у форматі «Рамштайн» у вівторок було зазначено, що чеська ініціатива надихнула дві інші країни, які хочуть слідувати такому самому підходу, як і Чехія, тобто закуповувати боєприпаси в країнах, які не входять до ЄС і НАТО, через двостороннє співробітництво з країнами-донорами. Їм вдалося знайти інші можливі поставки боєприпасів, і тепер вони шукають партнерів для оплати поставок.

Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.

Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.

Після цього Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів.