Швеція передасть Україні один з найбільших пакетів допомоги

Швеція передасть Україні один ще один пакет допомоги

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував «один з найбільших» пакетів допомоги від Швеції. Він передбачає засоби протиповітряної оборони й радіоелектронної боротьби, радари виробництва Saab і далекобійні дрони.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, Швеція готова не лише передати зброю, а й проінвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Йдеться про можливість запуску спільної програми Brave-Sweden. Вона дозволить залучати грантові кошти для українських оборонних компаній і тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Міністр оборони зазначив, що Україна та Швеція готують додаткові внески до ініціативи PURL. Вони забезпечать українських військових засобами протидії балістичним ракетам.

Також Федоров і Йонсон обговорили запуск спільного виробництва «українських безпекових рішень» на території Швеції. Яких саме — не повідомляється.

Поговорили й про можливість постачання літаків Gripen і ракет Meteor. За словами міністра оборони України, вони є ключовими інструментами протидії літакам-носіям керованих авіаційних бомб.