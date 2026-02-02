 Швеція передасть Україні один з найбільших пакетів допомоги

Швеція передасть Україні один з найбільших пакетів допомоги

Швеція передасть Україні один ще один пакет допомоги

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував «один з найбільших» пакетів допомоги від Швеції. Він передбачає засоби протиповітряної оборони й радіоелектронної боротьби, радари виробництва Saab і далекобійні дрони.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, Швеція готова не лише передати зброю, а й проінвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

Йдеться про можливість запуску спільної програми Brave-Sweden. Вона дозволить залучати грантові кошти для українських оборонних компаній і тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Міністр оборони зазначив, що Україна та Швеція готують додаткові внески до ініціативи PURL. Вони забезпечать українських військових засобами протидії балістичним ракетам.

Також Федоров і Йонсон обговорили запуск спільного виробництва «українських безпекових рішень» на території Швеції. Яких саме — не повідомляється.

Поговорили й про можливість постачання літаків Gripen і ракет Meteor. За словами міністра оборони України, вони є ключовими інструментами протидії літакам-носіям керованих авіаційних бомб.

