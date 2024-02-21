У Снігурівці встановлюють нові контейнери для сміття. Фото опублікував Іван Кухта

У Снігурівці Миколаївської області встановлять 150 контейнерів для сміття, які адаптовані до нових сміттєзбиральних машин.

Як повідомив очільник місцевої військової адміністрації Іван Кухта, днями працівники КП «Снігурівський благоустрій» розпочали встановлення цих контейнерів.

Зазначається, що придбання даних контейнерів стало можливим за сприяння Фонду «Партнерство за сильну Україну» та посольств семи країн: США, Великої Британії, Канади, Швеції, Швейцарії, Норвегії та Фінляндії.

Загалом, для потреб міста, у якому наразі проживає близько десяти тисяч людей, було придбано 150 таких контейнерів.

За словами Івана Кухти, дані контейнери адаптовані для нових сміттєвозів, які громада отримала у вересні минулого року.

«Я дякую нашим партнерам за всебічну допомогу нашій громаді! Встановлення даних контейнерів значно полегшить нашим комунальникам процес вивозу сміття з вулиць. Відтак наше місто буде чистішим та охайнішим», — наголосив він.

Нагадаємо, Миколаївська ОВА передала Снігурівській громаді самоскид місткістю кузова на 15 тонн від Королівства Данії та UNOPS.