Баштанський будинок культури

У підвалі Баштанського будинку культури планують створити творчий простір для молоді.

Про це розповідається у матеріалі «НикВести» про те, як відновлювали Баштанський будинок культури після битви з росіянами

Будинок культури має підвальне приміщення, яке хотіли відремонтувати та використовувати як найпростіше укриття, але, як розповіла начальниця відділу розвитку і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Ірина Ботезат, під час ремонту плани трохи змінилися та масштабувалися.

Ремонт у підвалі будинку культури Баштанки

«Спочатку робили його як найпростіше укриття. А потім пішли в азарт, побачили, що це ще й додатковий творчий простір», — говорить вона.

Підвал розрахований на близько 300 людей. Він має велику залу, три кімнати та коридор. Зайти в укриття містяни зможуть з двох входів — один з будівлі, а інший — з двору. Будівельні матеріали надав Фонд «Партнерство за сильну Україну».

Також залучили гроші з місцевого бюджету, щоб зробити підвал комфортним та багатофункціональним. Наразі вже проведено тендер на 445 тисяч 387 гривень для завершення всіх будівельних робіт. Після ремонту приміщення облаштовуватимуть меблями та всім необхідним.Крім того, до ремонту хочуть долучити і місцеву молодь, яка розмалює стіни підвалу.

«Йде літо і нашій молоді та дітям немає де збиратися. А тут вони знайдуть чим займатися. Я хочу, щоб молодь сама долучилася до процесу. Я гадаю, якщо вони самі докладуть зусиль у підвалі, то будуть його цінувати більше. Коли вони його розмалюють так, як бачать», — говорить Ірина Ботезат.

Ремонт у підвалі будинку культури Баштанки

Також у великій залі підвалу хочуть облаштувати залу з гумовим покриттям для занять фітнесом, але для цього необхідно знайти благодійні кошти.

«Там ще є великий зал. Місцевий бюджет не може нам виділити кошти. Але, якщо ми напишемо проєкт, то можемо створити якийсь зал для фітнесу, щоб це було безкоштовно та доступно», — додає Ірина Ботезат.

Баштанський будинок культури Баштанський будинок культури

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