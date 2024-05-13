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У Херсоні планують придбати 20 комплектів пам'ятників для меморіального комплексу, присвяченого загиблим військовослужбовцям.

За інформацією, опублікованою на сайті державних закупівель Prozorro, ритуальна служба міста намір закупити гранітні комплекти надмогильних споруд за загальною сумою 980 тисяч гривень, пишуть «НикВести».

Кожен комплект пам'ятника складатиметься з хреста, плити, тумби, вставки під фотографію та дошки з інформацією про загиблого.

Наразі триває прийом пропозицій від потенційних постачальників. Переможця тендера планують обрати до 21 травня поточного року.

Враховуючи експлуатаційні умови, пам'ятники повинні бути стійкими до атмосферних впливів, таких як дощ, сніг, сонячне випромінювання та вітрові навантаження. Гарантійний строк на пам'ятники складатиме 10 років з моменту установки.

Ці пам'ятники призначені для меморіального комплексу на міському кладовищі, де поховані військовослужбовці, учасники АТО/ООС та воїни, які загинули після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Міністерство у справах ветеранів планує розробити карту, на якій відображатимуться місця поховань та інформація про загиблих у війні військових.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

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