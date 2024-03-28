Військове кладовище. Фото: Новинарня

Міністерство у справах ветеранів планує розробити карту, на якій відображатимуться місця поховань та інформація про загиблих у війні військових.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів, військовослужбовець Олександр Порхун в ефірі національного телемарафону.

— Наразі держустанова «Національне меморіальне військове кладовище» (НМВК, — прим.) розробляє дуже потужний сайт, на якому буде мапа поховань. І мапу поховань ми закладаємо не лише на НМВК. У нас амбітні плани зробити цю карту поховань по всій території нашої держави, — сказав Олександр Порхун.

На карті буде інформація про кожного похованого бійця, місце проходження служби й загибелі, а також стисла історія його життя.

Також Олександр Порхун розповів, що сьогодні розпочались підготовчі роботи на першу чергу поховань. Будівництво першої черги планують розпочати 1 червня, а перші поховання — наприкінці літа.

Нагадаємо, у лютому уряд ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища.