Військове кладовище. Фото: Новинарня

Уряд ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 мільйонів гривень, які виділяють на будівництво та функціонування в цьому році.

За його словами, Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини.

«Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять. Для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік», – зазначив Денис Шмигаль.

У квітні минулого року повідомлялося, що проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.

Нагадаємо, що попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.