На «Євробаченні-2024» у Мальме перемогли представники Швейцарії Nemo з піснею «The Code». Швейцарський виконавець набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Nemo зі Швейцарії перемогли на «Євробаченні-2024». EBU

Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna. Він взяв 547 бал.

Baby Lasagna, фото: Eurovoix

Представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце у фіналі «Євробачення-2024», набравши 453 бали від глядачів та журі.

Після виступу alyona alyona & Jerry Heil звернулися зі сцени: «Unity for the world! Peace and Freedom for Ukraine!»

alyona alyona & Jerry Heil, фото з відкритих джерел

Фінальна п'ятірка артистів на «Євробаченні-2024»:

Швейцарія Хорватія — Baby Lasagna (547) — це найкращий результат для країни в історії конкурсу Україна Франція — Slimane (445) Ізраїль — Еден Голан (375)

Останні місця на «Євробаченні-2024»:

Грузія — 34

Іспанія — 30

Словенія — 27

Австрія — 24

Норвегія — 16

Фінальна таблиця Євробачення-2024

Нагадаємо, представника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення за кілька годин до фіналу.