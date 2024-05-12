На «Євробаченні-2024» у Мальме перемогли представники Швейцарії Nemo з піснею «The Code». Швейцарський виконавець набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу.
Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna. Він взяв 547 бал.
Представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце у фіналі «Євробачення-2024», набравши 453 бали від глядачів та журі.
Після виступу alyona alyona & Jerry Heil звернулися зі сцени: «Unity for the world! Peace and Freedom for Ukraine!»
Нагадаємо, представника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення за кілька годин до фіналу.
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На «Євробаченні-2024» у Мальме перемогли представники Швейцарії Nemo з піснею «The Code». Швейцарський виконавець набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу.
Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna. Він взяв 547 бал.
Представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце у фіналі «Євробачення-2024», набравши 453 бали від глядачів та журі.
Після виступу alyona alyona & Jerry Heil звернулися зі сцени: «Unity for the world! Peace and Freedom for Ukraine!»
Нагадаємо, представника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення за кілька годин до фіналу.