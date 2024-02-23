В Італії випустили пам’ятну медаль «Два роки опору України». Фото: Посольство України в Італії

22 лютого 2024 року, з нагоди другої річниці з початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, Італія випустила пам’ятну медаль «Два роки опору України».

Про це повідомила пресслужба Посольства України в Італії.

Медаль випустив Поліграфічний Інститут та Державний монетний двір Італії разом з Італійською поштою.

Дизайн медалі розробили студенти Школи медальєрного мистецтва в Римі.

Проєкт передбачає, що з кожної придбаної колекціонерами пам’ятної медалі 65 євро направлять Дитячому реабілітаційному центру «Незламні діти». Центр функціонує в шпиталі Святого Миколая у Львові і забезпечує фізичне та психологічне лікування травмованих війною дітей.

Нагадаємо, станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївщини. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.