Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото: LIGA.net

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше – житлової сфери.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтервʼю для YouTube-каналу «Фабрика новин», пишуть «НикВести».

Він також додав, що наразі темпи відновлення області знизились, оскільки зменшилась підтримка від міжнародних партнерів.

— Ми зараз просуваємося значно повільніше. Перше – помітно зменшилась допомога іноземних партнерів. Через це темпи й уповільнились, але ми вже встигли багато чого. Приблизно 31-34% зараз відновлено, але це не пропорційно. Тому що ми там 98-99% відновили критичної інфраструктури і також ми відновили майже усі мости. Менший відсоток ми відновили багатоповерхівок та приватних будинків. Тобто ми відновили більше лікарень, соціальних об'єктів, доріг та мереж. А тих обʼєктів, яких багато – їх 12 тисяч – ми просто фізично не можемо усі їх відновити. Нам знадобляться ще роки для повного відновлення, – Віталій Кім.

Нагадаємо, Королівство Данія спрямує чергову фінансову допомогу у понад 21 мільйон доларів на відбудову Миколаївської області.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.