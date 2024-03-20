Україна отримає військову допомогу від Фінляндії у вигляді бойових катерів, Фото з відкритих джерел

Фінляндія безоплатно передала Україні бойові катери, які будуть доставлені транзитом через Румунію.

Про це повідомляє Yle.

Як повідомляє видання, інформацію щодо надання Фінляндією бойових катерів Україні розкрив президент Румунії, Клаус Йоханніс, під час виступу перед парламентом країни. За його словами, уряд Фінляндії звернувся до нього з проханням щодо транзиту такої техніки через територію Румунії.

Про кількість і тип катерів даних наразі жодних немає, вказали журналісти.

Водночас Клаус Йоганніс схвалив підготовку близько 50 українських військових у Румунії, яких навчатимуть користуватись цими катерами.

Військово-морські сили Фінляндії мають десантні кораблі класу Jehu та транспортні кораблі класів Jurmo та Uisko, однак фінська влада не розголошує зміст пакета військової допомоги, переданого Україні.

Раніше Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна передала Україні вже 22 пакети військової допомоги.

Нагадаємо, Португалія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, в рамках якої виділить 100 мільйонів євро.

Також повідомлялось, що протягом року Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для України.