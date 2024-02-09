Офіс Міністерства оборони у Гельсінкі. Фото: Jussi Koivunoro / Yle

Фінляндія надсилає Україні новий пакет військової допомоги на 190 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, пише Yle.

Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги, який Фінляндія відправляє в Україну.

У міністерстві стверджують, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії, однак детальний зміст вантажу та деталі щодо його доставлення не повідомляють в цілях безпеки.

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.

— У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів, — сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Антті Хаккянен також повідомлив, що зараз Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки України.

Крім того, Фінляндія вирішила брати участь у артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.

Нагадаємо, у Фінляндії розслідують справу про незаконне постачання в Росію техніки, які порушують санкції, на суму понад 3 мільйони євро. Зокрема, й понад 3500 дронів, вартістю понад 2 мільйони євро.