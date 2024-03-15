Португалія виділить €100 млн на закупівлю снарядів для України. Фото для ілюстрації

Португалія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, в рамках якої виділить 100 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Португалії.

«Португалія виділить Україні 100 мільйонів євро на великокаліберні артилерійські боєприпаси. Це спільна програма закупівель боєприпасів, яку очолює Чехія, до якої приєднується Португалія. Португалія приєднується до неї разом із кількома європейськими країнами», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, мета цієї ініціативи — швидко поставити якнайбільшу кількість боєприпасів різних калібрів, особливо 155 —мм.

«Рада міністрів затвердила постанову, яка санкціонує витрати на ці цілі у розмірі до 100 мільйонів євро. Підтримка, яка надається в рамках цієї спільної ініціативи, є доповненням до військової підтримки, яку Португалія надає Україні з першої години вторгнення Росії», — зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, що протягом року Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для України.