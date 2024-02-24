Британія інвестує понад $300 млн на закупівлю артилерійських снарядів для України. Фото: Pixabay

Протягом року Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Зазначено, що артилерія виявилася критично важливою для успіхів України на полі бою. З її допомогою ЗСУ постійно послаблють війська РФ і не дають їм змоги здійснювати значні прориви.

«Україна особливо відзначилася високоефективним використанням своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню – з використанням безпілотників і радіолокаційних систем, наданих Британією, для швидкого виявлення місць розташування активної артилерії РФ і швидкого відкриття вогню у відповідь для її знищення», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, уряд повідомляє про підписання серії мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міноборони і британською Cook Defence Systems щодо придбання сотень гусеничних запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.

Нещодавно Німеччина оголосила новий пакет допомоги на 1,1 мільярд євро. До нього увійдуть гаубиці, зенітні гармати та ракети для систем ППО.

Раніше повідомлялося, що Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря-земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.

Також Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.