У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів року

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві, 26 грудня, в спортивному комплексі «Надія», вручили нагороди кращим спортсменам та тренерам міста за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Вітаючи присутніх заступник міського голови Сергій Коренєв зазначив, що Миколаїв відомий своїми спортсменами, протягом року вони досягли значних результатів, виборовши медалі різного гатунку національного і міжнародного рівня.

«Ми захоплюємося силою духу та наполегливістю наших талановитих спортсменів. Саме завдяки цим якостям вони не раз доводили, що українці можуть все. Вітаю кожного та бажаю подальших успіхів», — сказав Сергій Коренєв.

Сергій Коренєв. Фото: Миколаївська міська рада

Номінація «Кращий спортсмен 2024 року» з олімпійських видів спорту:

1 місце – Аліна Полозюк (фехтування);

2 місце – Валерія Перемета (художня гімнастика);

3 місце – Богдан Бориславський (велоспорт)

Номінація «Кращий спортсмен 2024 року» в неолімпійських видах спорту:

1 місце – Данило Лагерний (кікбоксинг ВТКА);

2 місце – Вікторія Вишневська (кікбоксинг ВТКА);

3 місце – Андрій Прокопенко (кікбоксинг ВТКА).

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Номінація «Кращий спортсмен 2024 року» з видів спорту серед осіб з обмеженими фізичними можливостями:

1 місце – Анна Гонтар (пара плавання);

2 місце – Ігор Цвєтов ( легка атлетика);

3 місце – Сергій Паламарчук (пара плавання).

Номінація «Кращий тренер 2024 року» з олімпійських видів спорту:

1 місце – Лариса Павленко (фехтування);

2 місце – Ганна Орел (плавання синхронне);

3 місце – Олександр Садовський (велоспорт).

Номінація «Кращий тренер 2024 року» з неолімпійських видів спорту:

1 місце – Тетяна Росовська (кікбоксинг ВТКА);

2 місце – Ірина Бондаренко (кікбоксинг ІСКА);

3 місце – Максим Фатич (кікбоксинг ВТКА).

Номінація «Кращий тренер 2024 року» серед представників видів спорту осіб з інвалідністю:

1 місце – Віктор Деркач (пара легка атлетика);

2 місце – Алла Нагієва (пара плавання);

3 місце – Андрій Козленко (пара плавання).

Номінація «Кращий спортивний заклад серед ДЮСШ – КДЮСШ 2024 року»:

1 місце – ДЮСШ з єдиноборств;

2 місце – КДЮСШ «Олімп»;

3 місце – КДЮСШ «Україна».

Номінація «Краща СДЮСШОР 2024 року»:

1 місце – СДЮСШОР з велоспорту;

2 місце – СДЮСШОР з фехтування;

3 місце – Миколаївська СДЮСШОР з легкої атлетики.

Номінація «Краща команда міста Миколаєва 2024 року»

БК «Ніко-Баскет»

Номінація «Краща команда з волейболу міста Миколаєва 2024 року»:

Жіноча волейбольна команда «ЦОП-ДЮСШ5-ЧНУ-МФКФК»

Номінація «Краща команда з футболу міста Миколаєва 2024 року»:

U 15 Миколаївської СДЮСШОР олімпійського резерву з футболу

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві нагородили кращих спортсменів та тренерів. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, миколаївська рапіристка Аліна Полозюк завоювала бронзу на етапы Кубка України.