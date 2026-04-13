 Росіянам і білорусам дозволили повноцінно брати участь у змаганнях з водних видів спорту

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 8.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 8.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіянам і білорусам дозволили повноцінно брати участь у змаганнях з водних видів спорту

Російська синхроністка Тетяна Гайдай. Фото: ObozrevatelРосійська синхроністка Тетяна Гайдай. Фото: Obozrevatel

Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) зняла обмеження з Росії та Білорусі. Тепер спортсмени цих країн зможуть повноцінно виступати зі своєю національною символікою.

Про це повідомила пресслужба World Aquatics.

Рішення означає, що спортсмени з Білорусі та Росії зможуть брати участь у змаганнях з водних видів спорту так само, як і спортсмени з інших країн — з гімнами та прапорами і у формі своєї держави.

Перед змаганнями російські та білоруські спортсмени проходитимуть чотири послідовні антидопінгові перевірки за участі Міжнародного агентства з тестування.

Зараз вже зробили понад 700 перевірок спортсменів. З 2023 року росіяни та білоруси змагалися в нейтральному статусі в особистих змаганнях та пізніше у командних.

Нагадаємо, миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан перемогла на Чемпіонаті світу-2023 з фехтування в Мілані представницю РФ Анну Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором. Після зустрічі на доріжці Ольга Харлан відмовилася від рукостискання з представницею РФ.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

