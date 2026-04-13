Росіянам і білорусам дозволили повноцінно брати участь у змаганнях з водних видів спорту
Юлія Бойченко
18:47, 13 квітня, 2026
Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) зняла обмеження з Росії та Білорусі. Тепер спортсмени цих країн зможуть повноцінно виступати зі своєю національною символікою.
Про це повідомила пресслужба World Aquatics.
Рішення означає, що спортсмени з Білорусі та Росії зможуть брати участь у змаганнях з водних видів спорту так само, як і спортсмени з інших країн — з гімнами та прапорами і у формі своєї держави.
Перед змаганнями російські та білоруські спортсмени проходитимуть чотири послідовні антидопінгові перевірки за участі Міжнародного агентства з тестування.
Зараз вже зробили понад 700 перевірок спортсменів. З 2023 року росіяни та білоруси змагалися в нейтральному статусі в особистих змаганнях та пізніше у командних.
Нагадаємо, миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан перемогла на Чемпіонаті світу-2023 з фехтування в Мілані представницю РФ Анну Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором. Після зустрічі на доріжці Ольга Харлан відмовилася від рукостискання з представницею РФ.
