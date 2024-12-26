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З бюджету Баштанки у 2025 році виділять ₴30 млн на підтримку ЗСУ

Баштанська міська рада планує виділити 30 млн грн на підтримку ЗСУ у 2025 році. Фото: Олександр БереговийБаштанська міська рада планує виділити 30 млн грн на підтримку ЗСУ у 2025 році. Фото: Олександр Береговий

Баштанська міська рада планує виділити 30 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ у 2025 році. 

Про це йдеться в програмі підтримки військових частин Збройних Сил України на 2025-2026 роки, яку затвердила сесія Баштанської міськради, пишуть «МикВісті».

Кошти будуть спрямовані на забезпечення військових необхідним спорядженням, технікою, засобами захисту та іншим.

Згідно з інформацією, станом на 17 жовтня 2024 року міська рада надала допомогу військовим частинам на суму 14,2 мільйонів гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю дронів, автомобілів, медичного обладнання, медикаментів та іншого важливого забезпечення.

Програма на 2025-2026 роки передбачає фінансування у розмірі 60 мільйонів гривень, по 30 мільйонів гривень щороку. Основними напрямами підтримки залишаються:

• закупівля спорядження, техніки та пального;

• забезпечення будівельними матеріалами та обладнанням;

• підготовка добровольчих формувань;

• покращення умов функціонування військових частин.

Також сесія рекомендувала фінансовому відділу Баштанської міської ради передбачити кошти на виконання програми.

Раніше Баштанський міський голова Олександр Береговий зазначав, що це вже не перший випадок фінансової допомоги від громади на потреби ЗСУ. Загалом міська рада вже спрямувала 28 мільйонів 700 тисяч гривень на підтримку українських військових.

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