За рік Одещина отримала 1,5 мільйона євро міжнародної допомоги

Одеса, фото з сайту uamedtours

Цьогоріч Одещина отримала 1 мільйон 530 тисяч євро міжнародної допомоги.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, завдяки міжнародним партнерам вдалося модернізувати 29 житлових будівель і відремонтувати 113 осель.

«Підсумки нашої роботи: 52 партнерські міжнародні установи та організації, 1 мільйон 530 тисяч євро отриманої міжнародної допомоги, 145 генераторів потужністю від 5 до 700 кВт, 200 цифрових автомобільних радіостанцій передано для бригад екстреної медичної допомоги», – написав Олег Кіпер.

Він також додав, що розпочато сім нових проєктів міжнародної технічної допомоги загальною вартістю понад 1 мільйон 300 тисяч євро.

Нагадаємо, Італія виділить 45 мільйонів євро для реставрації пошкоджених архітектурних об’єктів Одеси. За ці кошти планується відремонтувати п’ять визначних пам’яток культури.