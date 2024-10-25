Миколаївський обласний ТЦК розказав, де знайти інформацію про допомогу для пільги військовим

Міноборони, фото взято з сайту apostrophe.ua

Миколаївський обласний територіальний центр комплектування опублікував інформацію про пільги та соціальні гарантії для військових.

Про це повідомляє Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Детальнішу інформацію можна знайти на вебсайті за посиланням. Інформація на вебпорталі міститься з тематичних блоків:

Питання соціального та правового захисту

Пам’ятка про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей — посилання.

Одноразова грошова допомога

Одноразова грошова допомога у разі інвалідності (часткової втрати працездатності) військовослужбовця — посилання.

Одноразова грошова допомога членам сімей військовослужбовців, загиблих в період дії воєнного стану — посилання.

Одноразова грошова допомога у разі смерті військовослужбовця — посилання.

Учасник бойових дій

Перелік пільг учасникам бойових дій — посилання.

Як самостійно отримати статус учасника бойових дій особам, звільненим з військової служби — посилання.

Як самостійно отримати статус учасника бойових дій військовослужбовцям — посилання.

Грошове забезпечення військовослужбовців

Порядок нарахування та виплати грошового забезпечення та інших соціальних виплат військовослужбовцям у 2024 році — інформація за посиланням.

Калькулятор (розрахунок) грошового забезпечення військовослужбовця — інформація за посиланням.

Підйомна допомога військовослужбовцям-контрактникам

Підйомна допомога військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом — інформація за посиланням.

Військовослужбовцям пенсіонерам

Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх сімей — інформація за посиланням.

Працівникам Збройних Сил України

Оплата праці в ЗС України для працівників ЗС України — інформація за посиланням.

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У жовтні цього року, Баштанська міська рада виділила на потреби Сил оборони України 1 мільйонів гривень.