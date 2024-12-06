З бюджету Баштанського району на підтримку ЗСУ передали вже ₴93 млн

Баштанська громада передала на потреби ЗСУ вже ₴93 млн. Архівне фото: «МикВісті»

Станом на грудень 2024 року Баштанська громада передала на потреби Збройних сил України 93 мільйони гривень.

Про це заявив голова Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу.

Він зазначив, що таку суму підтримки для військових змогли передати завдяки відновленню роботи аграрного сектору.

«Сьогодні аграрний сектор повертається і починає збільшувати площу обробки, відповідно сплачуючи податки. Завдяки бюджету громади разом з районним бюджетом ми передали на Збройні сили 93 мільйона гривень підтримки», — розповів Владислав Дмитрів.

Нагадаємо, Миколаївська міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Також у вересні Баштанська міська рада виділила на потреби військових 1 мільйон гривень.