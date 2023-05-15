Миколаївський активіст, ветеран АТО, діючий військовослужбовець Олег Кравець загинув під час виконання бойового завдання на фронті.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці партії «Батьківщина» в Миколаївській області.

Олег Кравець народився на Львівщині, але проживав у Миколаєві. У 2014 – 2015 роках він захищав Україну на Сході в складі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, поки не натрапив на розтяжку. Він втратив одну ногу і дістав тяжке поранення другої. Також мав осколки у шийному хребці.

Свою історію служби він розповідав проєкту «Ukrainian People's Youth NGO».

Незважаючи на це, Олег Кравець вів активний спосіб життя, регулярно брав участь у «Іграх нескорених», активно боровся проти затоплення Бузького Гарду.

Також він декілька років був заступником голови обласної організації партії «Батьківщина».

З початком повномасштабного вторгнення Олег Кравець повернувся до лав своєї бригади.

Нещодавно Олег Кравець повернувся ненадовго з фронту, аби взяти участь в «Іграх нескорених», що проходили у Львові.

— Насипаємо зараз під Бахмутом виродкам по повній програмі. Приїхав прямо звідти, не заїжджаючи додому, — розповідав він журналістам.

Свій заїзд на хендбайку він присвятив загиблим побратимам — Дмитру Олійнику та Володимиру Мотильчуку.

— Маємо за своїх полеглих жити два життя, — говорив Олег Кравець.

Редакція «НикВести» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олега Кравця.