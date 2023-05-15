Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили українському бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як свідчать матеріали слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі, зазначають в СБУ.

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, «купували» паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані для держави збитки.

Вказано, що в межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ «РГК», керівнику ТОВ «Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них – п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Посилаючись на дані судово-економічної експертизи, СБУ повідомила, що протягом 2021 року незаконна діяльність Фірташа та його «підлеглих» завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн.