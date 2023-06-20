Сьогодні, 20 червня, на перехресті Нікольської та Шнеєрсона сталася аварія за участі швидкої та легкого автомобіля Renault Megane.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

В результаті ДТП машина екстреної медичної допоги врізалася у стовп. Інформації про постарждалих наразі немає.

На місті працює патрульна поліція, деталі зʼясовуються. На вулиці Нікольська ускладнений рух автомобілів.

Нагадаємо, в центрі Миколаєва зіштовхнулись автівки поліцейського та військового пробивши стіну в кафе.