Сьогодні, 20 червня, на перехресті Нікольської та Шнеєрсона сталася аварія за участі швидкої та легкого автомобіля Renault Megane.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
В результаті ДТП машина екстреної медичної допоги врізалася у стовп. Інформації про постарждалих наразі немає.
На місті працює патрульна поліція, деталі зʼясовуються. На вулиці Нікольська ускладнений рух автомобілів.
Нагадаємо, в центрі Миколаєва зіштовхнулись автівки поліцейського та військового пробивши стіну в кафе.
Сьогодні, 20 червня, на перехресті Нікольської та Шнеєрсона сталася аварія за участі швидкої та легкого автомобіля Renault Megane.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
В результаті ДТП машина екстреної медичної допоги врізалася у стовп. Інформації про постарждалих наразі немає.
На місті працює патрульна поліція, деталі зʼясовуються. На вулиці Нікольська ускладнений рух автомобілів.
Нагадаємо, в центрі Миколаєва зіштовхнулись автівки поліцейського та військового пробивши стіну в кафе.