Пʼятьом посадовцям ДСНС оголосили підозру в порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інше керівництво МВС.

За даними ДБР, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі похвилинно відновили день аварії.

Підозра оголошена:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, виконуючому обов’язки командира частини

заступнику командира з льотної підготовки

командиру авіаційної ескадрильї

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович

Керівництво МВС мало летіти до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

«Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов», – заявляють слідчі.

За даними слідства, через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі та під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС, загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, що міністр, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, керівниця патронатної служби Тетяна Шутяк, охоронці та фотографи – загалом 10 осіб на борту – загинули внаслідок падіння гелікоптера 18 січня в Броварах.